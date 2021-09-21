أمير كرارة يتألق بتكريمه في مهرجان المسرح العربي..«صور»

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توجه الفنان أمير كرارة بالشكر لأكادمية الفنون الجميلة بعد تكريمه مساء أمس ضمن مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الأكادمية وشارك كرارة سعادته بهذا التكريم مع الجمهور.

دوت الخليج يرصد تألق كرارة بتكريم مهرجان المسرح القومي بأكاديمية الفنون

نشر كرارة مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، ظهر من خلالها تألقة اذ ارتدى بدلة سوداء بقميص أبيض دون التكلف بأي اكسسوارت أخرى.

أمير كرارة يتوجه بالشكر لأكادمية الفنون

وعلق كرارة على صور تكريمه موجها الشكر لأكادمية الفنون، قائلا: "شكراً أكاديمية الفنون وشكراً معهد فنون مسرحية على التكريم والاستقبال المحترم وشكراً الأستاذ أشرف زكي المحترم".

أمير كرارة يتسعد لطرح فيلم كازبلانكا 2

على جانب آخر يعمل كرارة على التحضير للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا" والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات حيث حقق 80 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثانى وكان في المقدمة النجمة نيللى كريم.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، أحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.