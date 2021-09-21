أبرز المعلومات حول شوق الهادي صاحبة الفيديو المثير مع محمد رمضان

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تصدر اسم الفنانة الكويتية شوق الهادي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعدما أثارت الجدل حولها بسبب وصلة رقص مع الفنان المصري محمد رمضان ظهرت من خلالها بشكل غير لائق.

دوت الخليجيرصد أبرز المعلومات حول شوق الهادي

نشرت شوق الهادي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيه إلى جانب محمد رمضان في أحد أماكن السهر، بفستان أسود شبهه البعض بقميص النوم، وكان يضع رمضان يده أسفل ظهرها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين، وأخذ الكثير من المصرين في البحث عن الفنانة التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية بسبب محمد رمضان.

من هي شوق الهادي

شوق الهادي هي أخت الممثلة فرح الهادي ، حاصلة على الثانوية العامة. بدأت العمل الفني في سن صغير مع شقيقتها فرح منذ عام 2007، تزوجت في عام 2015 من شاب كويتي يدعى «بدر الماس» ما جلعلها تبعتعد عن التمثيل لفترة، لكن بعد انفاصلها عنه في نهاية 2017، عادت للساحة الفنية من جديد.

أعمال شوق الهادي

ووصلت شوق الهادي التمثيل بعد الطلاق في مسرحية الخفافيش عام 2018، ‏من أشهر أعمالها الفنية “فضة قلبها أبيض، الهدامة، أم البنات، ليلة عيد، لهفة الخاطر، ملاك رحمة، أمينة حاف، نبض مؤقت، يجيب الله مطر، أحببتك منذ الصغر”.

شوق الهادي تتعرض للانتقادات بسبب رقصها مع محمد رمضان في دبي

وتعرضت شوق الهادي خلال الساعات القليلة الماضية لموجة انتقادات لاسعة بعدما نشر الفيديو المثير لها مع محمد رمضان اذ جاءت تعليقات الجمهور عليه بعضها على النحو الأتي: “مش لمسة خاطئة ، لانو لو خاطئة كانت وقفته عند حده بس هيه فرحانه”.. وتابع آخر “شفيهم الفنانات اذ شافوا هالفنان انخبلوا اللي ترقص واللي تلصق فيه وتعطيه مجال يلمسها عادي خير مايحسبونه رجال”.

وجاء في تعليق أحدهم “فيديو مقزز كيف بتسمحله يحط ايدو هيك عليها ولبسها نو كومنت”.. واضاف آخر “إلى أين يا بنات يا مسلمااات الرخص؟”…. وكان هنالك تعليق “زوجته روحها حلوه والله او مش فارق معاها غير فلوسه”.