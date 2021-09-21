/651364/طلائع-الجيش-يحافظ-على-حظوظه-أمام-الأهلي-بالسوبر-المصري-وذهاب-المباراة-للوقت-الإضافي

سيطر التعادل السلبي علي مجريات الشوط الثاني من مباراة النادي الاهلي وطلائع الجيش في مباراة السوبر المصري والمقامة بملعب الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ شوط المباراة الثاني بدون تبديلات أو تعديلات من جانب الفريقين ليستمر الوضع علي ما كان علية منذ بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 50 تمكن الحارس محمد الشناوي من إنقاذ هدف محقق بعد تسديدة قوية من مهاجم طلائع الجيش اللاعب عبدالرحمن شيكا.

وشهدت الدقيقة54 أخطر هجمات المارد الأحمر عن طريق عرضية خطيرة من جانب التونسي علي معلول ولكن يضعها محمد شريف خارج المرمي.

وفي الدقيقة 60 شارك الللاعب لويس ميكيسوني في اللقاء بديلا لطاهر محمد طاهر ليسجل الموزمبيقي المشاركة الرسمية الأولي لة مع النادي الأهلي .

وفي أول محاولات لويس ميكيسوني يسدد كرة قوية في الدقيقة70 ولمن تعلو عارضة الحارس محمد بسام وتخرج بسلام الي خارج الملعب.

ثم يضيع اللاعب مجمد مجدي قفشة اخطر فرص النادي الأهلي في المباراة بعد تألق من الحارس محمد بسام.

ويستمر تألق الحارس محمد بسام بعدما تصدي لتسديدة قوية من اللاعب حسين الشحات في الدقيقية 80.

وشهدت الدقيقة84 التغيير االثاني للنادي الأهلي بخروج الاعب حسين الشحات ونزول صلاح محسن .

ملخص الشوط الأول

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كانت البداية قوية من جانب النادي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد.

إعتماد فريق طلائع الجيش على الهجوم كان عن طريق أحمد سمير وميدو جابر، من أجل إستغلال السرعات في الخط الأمامي، ولكن دفاع الأهلي بقيادة أيمن أشرف وياسر إبراهيم كان لهم الكلمة العليا.

بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة كانت الاستحواذ سلبيا من جانب الأهلي ولكن محمد مجدي أفشة كان يحاول على إستحياء من أجل وصول الكرة للخط الهجومي، ولكن فشلت جميع المحاولات.

طاهر محمد طاهر لم يظهر بالشكل المناسب خلال شوط المباراة الأول، ولكن علي معلول كان يتواجد بشكل كبير في الخط الهجومي، ويقوم حمدي فتحي بالتغطية العكسية وقت التواجد في الحالات الهجومية.

وشهد اللقاء سجالاً كبيراً بين الفريقين ولكن لم يستطع اي فريق من تسجيل أهداف.

وفي الدقائق الأخيره أضاع اللاعب محمد شريف هدفاً محققاً بعد إنفرادة بالحارس محمد بسام ولكن يضعها بجوار القائم.

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وشهد اللقاء سجالاً كبيراً بين الفريقين ولكن لم يستطع اي فريق من تسجيل أهداف.

كان النادي الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من الاتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

بينما جلس علي مقاعد البدلاء كلاً من :

علي لطفي -كهربا - حسام حسن - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - محمود وحيد - لويس ميكيسوني - محمد هاني

غيابات الاهلي