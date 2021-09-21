عضو إسكان الشيوخ: المشير طنطاوى نموذج فريد للقائد الوطنى

جدة - نرمين السيد - نعى النائب مصطفى الكحيلى عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، ببالغ الحزن، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.





وأكد الكحيلى، فى بيان له، أن المشير طنطاوى نموذج فريد للقائد الوطنى، مشيرًا إلى أن مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية التى وهبت حياتها لخدمة الوطن. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشير طنطاوى حافظ على الدولة، وحفظ أرواح ملايين المصريين فى وقت إدراته وتوليه مسؤولية البلاد بمرحلة دقيقة وصعبة للغاية، وتابع: "مصر فقدت بطلا مقاتلاً، ورجل دولة لن يتكرر كثيرا بحكمته وهدوئه فى التعامل مع كل المواقف".

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