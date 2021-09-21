صور- برعاية قرينة الرئيس .. افتتاح معرض ديارنا بمول مصر فى الجيزة

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شارك فى الافتتاح وفاء أبوبكر الكيلانى وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، ودكتور أسامة الغويل وزير الدولة الليبى للشؤون الاقتصادية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، كما شهد مشاركة وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولفيف من الإعلاميين.
ويستمر المعرض الذى يمتد على مساحة 3 آلاف متر، لمدة 10 أيام ويشارك فيه 380 عارضا يمثلون 13 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة الى جناح يضم مجموعة من العارضين الليبيين للحرف اليدوية والتراثية التى تعكس التراث والثقافة الليبية.
وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعى والمشاركون فى الافتتاح جولة تفقدية بأروقة المعرض، للتعرف على منتجات العارضين، كما حرصوا على التحدث معهم، حيث أبدوا سعادتهم بالمشاركة فى المعرض والدعم الكبير الذى تقدمه وزارة التضامن لهم، وحرصها على تنظيم تلك المعارض فى مختلف محافظات الجمهورية لاظهار منتجاتهم وقدرتهم على التنافسية.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنها سعيدة بتواجد دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المعرض، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارتى التضامن الاجتماعى ونظيرتها فى ليبيا فى عدد من المجالات ومنها التعاون الانتاجى والتسويقى، وتواجد الوزراء الليبيين فى افتتاح المعرض اليوم توثيق لذلك التعاون.
وأضافت القباج أن قطار معرض ديارنا يجوب مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة عدد المعارض وزيادة عدد العارضين من الاسر المنتجة من مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجاتهم.
وأشارت إلى أن الهدف الاساسى لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف، مشددة على أن شعار المعرض فى هذه الدورة " قريبين ولو بعاد" ويحمل فى مضمونه رسالة أنه مهما بعدت المسافات فالجميع متواجد، وهذا ينطبق على المحافظات البعيدة ودولة ليبيا الشقيقة.
وتتضمن المعروضات خلال المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية، والكوروشيه، والنحاس، والفضة والألاباستر.
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