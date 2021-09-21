أسامة ربيع: لدينا 6 أنفاق أسفل قناة السويس مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أنفاق قناة السويس الجديدة، مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا والتحكم فى صفارات الإنذار والمياه التى تخرج حال وجود حريق، بجانب أن هذه الأنفاق مجهزة بكاميرات مراقبة بشكل دائم.





وأوضح ربيع فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر لديها الآن 6 أنفاق تربط بين قارتى آسيا وإفريقيا، عن طريق سيناء.

وأشار إلى أن كوبرى السلام ينقل المستثمر والمواطن إلى سيناء خلال دقائق، وهو ما يساهم فى زيادة التنمية بشكل كبير فى سيناء خلال الفترة الراهنة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن آخر الأنفاق كان نفق أحمد حمدى شمالا، وهو بمساحة 4250 مترا، وحارتى مرور، ويتم التحكم فيه بأحدث التكنولوجيات.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، وهو النفق الخامس الذى يفتتح ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتى آسيا وإفريقيا.

ويمثل نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، شريان حياة جديدا يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدى "1"، فى ظل تنامى حركة التعمير والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، اتساقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.