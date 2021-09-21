الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية في السودان وتؤكد دعمها ”للمرحلة الانتقالية” 

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان اليوم وأكد دعم الجامعة العربية للفترة الانتقالية في البلاد.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان إن "استقرار السودان مهم للجامعة وأنه يمثل ركنا مهما في استقرار الوطن العربي".
وأشار المصدر إلى أن "اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي" وأضاف أنها "تمثل بالتالي طريقا وحيدا لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها البلاد".
وأكد المصدر أن الجامعة "مستمرة في تأييد الجهود السودانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في مستقبل مزدهر".
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