عادته ولا هيشتريها.. كهربا ينفعل على مخرج لقاء الأهلي وطلائع الجيش

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يلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش الآن، في مباراة كأس السوبر المصري 2020/2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي هذه المباراة بعد غياب عامين لبطولة كأس السوبر المصري، بسبب ضغط مباريات الدوري المصري، وإرتباطات منتخب مصر.

وخلال أحداث الشوط الأول الإضافي بين الفريقيين، أظهرت كاميرا المباراة محمود كهربا غاضبا بسبب عدم مشاركتة خلال المباراة.

وتحدث محمود كهربا مع مصور المباراة بسبب تواجد الكاميرا عليه، أملا في عدم حدوث أي ردود أفعال إنفعالية خلال أحداث المباراة.

يذكر أن المباراة تم إلاغء الاحتفالات الخاصة بعد المباراة، بسبب وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كمين الجيش يمنع هجوم الأهلي من الوصول للشباك وينهي الشوط الأول سلبياً «صور»

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري والذي جمع بين النادي الأهلي و نادي طلائع الجيش علي أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر التعادل السلبي علي أجداث الشوط الأول من المباراة

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كانت البداية قوية من جانب النادي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد.

إعتماد فريق طلائع الجيش على الهجوم كان عن طريق أحمد سمير وميدو جابر، من أجل إستغلال السرعات في الخط الأمامي، ولكن دفاع الأهلي بقيادة أيمن أشرف وياسر إبراهيم كان لهم الكلمة العليا.

بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة كانت الاستحواذ سلبيا من جانب الأهلي ولكن محمد مجدي أفشة كان يحاول على إستحياء من أجل وصول الكرة للخط الهجومي، ولكن فشلت جميع المحاولات.

طاهر محمد طاهر لم يظهر بالشكل المناسب خلال شوط المباراة الأول، ولكن علي معلول كان يتواجد بشكل كبير في الخط الهجومي، ويقوم حمدي فتحي بالتغطية العكسية وقت التواجد في الحالات الهجومية.

وشهد اللقاء سجالاً كبيراً بين الفريقين ولكن لم يستطع اي فريق من تسجيل أهداف.

وفي الدقائق الأخيره أضاع اللاعب محمد شريف هدفاً محققاً بعد إنفرادة بالحارس محمد بسام ولكن يضعها بجوار القائم.