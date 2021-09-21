/651368/النجمة-الإسبانية-كارلا-نييتو-تنضم-لأعضاء-لجنة-تحكيم-مهرجان-الإسكندرية-السينمائى

تشارك النجمة الإسبانية كارلا نييتو قاسم كعضةو في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط بدورته 37 والذي من المقرر أن تقام خلال بداية من 25 سبتمبر حتى يوم 30 من نفس الشهر.

دوت الخليج يرصد انضمام كارلا نييتو لأعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية

لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط

تصل كارلا نييتو إلى أراضي جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 24 من شهر سبتمبر استعدادا لإنطلاق المهرجان بيوم السبت الموافق 25 من نفس الشهر، ويشاركها في لجنة التحكيم لمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط، النقاد الألماني توماسي كاسكي، المخرج الإسباني نايرا سانز، والدكتور حسن الروخ استاذ بالمعهد العالي للسينما بالرباط والمخرجة البوسنية اينا سينديجارفيك، فضلا عن الفنان المصر كريم القاسم.

معلومات حول كارلا نييتو

كارلا نيتو واحدة من صاحبات الوجوه السينمائية المتعددة والتي يعرفها جيدا عشاق السينما في أوروبا وأمريكا بفضل أفلامها المتميزة، والتي دائما ما تناقش فيها قضايا مصيرية تهم الجمهور وتحاول بها أن تفرض وتنشر ثقافة إنسانية جديدة تقوم على احترام النفس البشرية وتدعم قضايا المراة والفئات الفقيرة والمهمشة في العالم .

84 فيلما في مسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ37

الجدير بالذكر، أنه يشارك نحو 84 فيلما في المسابقات المختلفة لمهرجان الإسكندرية لأفلام دول حوض البحر المتوسط، التي تنطلق دورته الـ37 في الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر برئاسة الناقد الأمير أباظة، وهذه الأفلام مقسمة لـ"الأفلام الطویلة" وعددها 24 فيلما، و"الأفلام القصیرة" 60 فيلما، من نحو 16 دولة، ويشهد المهرجان عرض نحو 49 فيلما عرض عالمي أول.

تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط 17 فيلما وهم الروماني لا أحد للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري يُحكى أن للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي حفيد عائلة مراد للمخرج أبانوب يوسف، الفلسطيني اورانوس للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي تحت التراب للمخرج ايريك ريبوت، وفي مسابقة نور الشریف للأفلام العربیة الطویلة، تشارك 9 أفلام من مصر ولبنان والمغرب وسوریا وتونس.

أما عن مسابقة البحر المتوسط للأفلام الطویلة 12 فیلما، تمثل كل من مصر والمغرب وسلوفینیا وألبانیا والبوسنة وفرنسا والیونان ولبنان وإسبانیا وسوریا.