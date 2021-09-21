/651370/بالصور-رشا-اسحق-ترافق-قيادات-مديرية-الصحة-بسوهاج-لمتابعة-أعمال-حملة-معا-نطمئن

قامت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ بمرافقة قيادات مديرية الصحة بسوهاج و علي رأسهم الدكتورة كريمة وكيلة الوزارة، و الدكتور مايكل وديد ، و الدكتور ايهاب يوسف ، و باقي قيادات المديرية و افراد الحملات المتنقلة، حيث تم تم استقبال أتوبيسات حملة معا نطمئن و التي اطلقها رئيس و الوزراء ووزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد.

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وأشارت اسحق في تصريحات صحفية لها أن هذه الحملة تجوب محافظات الجمهورية تباعا لتشجيع المواطنين على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، موجهة، شكر خاص لكل الشباب اللي شارك اليوم في عملية التنظيم و التسجيل.

هذا ونعت النائبة الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والقيادية بحزب حماة الوطن ، وفاة المشير " محمد حسين طنطاوي " ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ85 عاما ، بطلا من أبطال القوات المسلحة المصرية ونموذجا فريداً من نماذج التفاني والعطاء في خدمة الوطن .

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وتقدمت اسحق بخالص العزاء وصادق المواساة لأفراد الأسرة في فقيدها ومصابها الكبير وأن يلهمهم الله الصبر و السلوان، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.