/651371/كأس-السوبر-المصري-ذهاب-المباراة-لركلات-الجزاء-لتحديد-البطل-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش

انتهى الشوط الثاني الإضافي بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بين الفريقيين، لتتجه المباراة لركلات الترجيحية لتحديد بطل الكأس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن طلائع الجيش أن يحافظ على نظافة شباك فريقة حتى نهاية المباراة، ولعب ركلات الجزاء بحثا عن اللقب الأول في تاريخ النادي.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهي، قرر مشاركة بدر بانون ليلعب ركلات الجزاء، ويخرج حمدي فتحي المصاب.

وتمكن عبد الحميد بسيوني أن يخرج بالمباراة بالتعادل السلبي، ووصولها لركلات الجزاء الترجيحية.

الأهلي يفشل في فك تكتل دفاعات طلائع الجيش.. وينتهي الوقت الإضافي الأول سلبياً بكأس السوبر المصري

انتهي منذ قليل الشوط الاضافي الاول بين النادي الاهلي وطلائع الجيش بنتيجة التعادل السلبي

ومع بداية الشوط الإضافي الأول قام موسيماني بإجراء تبديل وتعديل علي تشكيلة النادي الأهلي بنزول المهاجم حسام حسن وخروج قلب الدفاع ايمن اشرف مع رجوع اللاعب حمدي فتحي بجوار ياسر ابراهيم في قلب الدفاع.

وانتهت احداث الشوط الاضافي الاول دون تسجيل الفريقين اي اهداف لتستمر المباراة كما بدأت بنتيجة التعادل السلبي.

وبدأ شوط المباراة الثاني بدون تبديلات أو تعديلات من جانب الفريقين ليستمر الوضع علي ما كان علية منذ بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 50 تمكن الحارس محمد الشناوي من إنقاذ هدف محقق بعد تسديدة قوية من مهاجم طلائع الجيش اللاعب عبدالرحمن شيكا.

وشهدت الدقيقة54 أخطر هجمات المارد الأحمر عن طريق عرضية خطيرة من جانب التونسي علي معلول ولكن يضعها محمد شريف خارج المرمي.

وفي الدقيقة 60 شارك الللاعب لويس ميكيسوني في اللقاء بديلا لطاهر محمد طاهر ليسجل الموزمبيقي المشاركة الرسمية الأولي لة مع النادي الأهلي .

وفي أول محاولات لويس ميكيسوني يسدد كرة قوية في الدقيقة70 ولمن تعلو عارضة الحارس محمد بسام وتخرج بسلام الي خارج الملعب.

ثم يضيع اللاعب مجمد مجدي قفشة اخطر فرص النادي الأهلي في المباراة بعد تألق من الحارس محمد بسام.

ويستمر تألق الحارس محمد بسام بعدما تصدي لتسديدة قوية من اللاعب حسين الشحات في الدقيقية 80.

وشهدت الدقيقة84 التغيير االثاني للنادي الأهلي بخروج الاعب حسين الشحات ونزول صلاح محسن .