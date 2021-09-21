/651372/بحضور-ممثل-الأغلبية-إقامة-نهائي-دوري-مستقبل-وطن-بسوهاج-بحضور-المحافظ-والنائب-طارق-رضوان

تقام المبارة النهائية اليوم لدوري مستقبل وطن بمحافظة سوهاج الموسم الثالث، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج ، والنائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

هذا وشهد المهندس أشرف رشاد الشريف،ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام يرافقه محافظ قنا أشرف الداودي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة حفل ختام والمباراة النهائية لبطولة دوري مستقبل وطن " الموسم الثالث " بستاد قنا الرياضي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل ختام دوري مستقبل وطن بقنا بحضور ممثل الاغلبية

دوري مستقبل وطن بقنا

وقال ممثل الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف أن دوري مستقبل وطن وهو أكبر فاعلية حزبية تنظم في مصر بعد فاعلية استعداد الأحزاب السياسية للإنتخابات البرلمانية حيث يشارك في النسخة الثالثة التي تحدينا بها الفيروس اللعين " كورونا " والتزمنا فيها بالإجراءات الاحترازية 500 ألف لاعب علي مستوي الجمهورية .

وأضاف المهندس أشرف رشاد ، أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لجوائز البطولة علي اختلاف مستوياتها وأن فكرة إقامة الدوري كان هدفها صنع كوادر حزبية قادرة علي تنظيم الحدث وقادرة علي أن تكون موجودة بشكل كامل تحت خدمة الوطن والاستعداد لتنظيم أي فعاليات حزبية .