بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، فى دورتها الـ76، وتتناول عدة ملفات فى مقدمتها جائحة كورونا والمناخ. ويحضر الجمعية رؤساء أكثر من 100 دولة وتستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين المقبل.

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