سفارة أرمينيا بالقاهرة تشكر مصر لإضاءة برج القاهرة بألوان علمها

جدة - نرمين السيد - أعربت سفارة أرمينيا بالقاهرة عن شكرها لقيام مصر بإضاءة برج القاهرة بألوان علم أرمينيا المكون من اللون الأزرق والأحمر والبرتقالى بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عامًا على استقلالها.





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