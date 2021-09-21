عاجل.. مصر تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان الشقيق

جدة - نرمين السيد - وجاء بيان وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "تُدين جمهورية مصر العربية المحاولة الانقلابية الفاشلة التى شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالى فى السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السودانى فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد".

وتابع البيان : "كما تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأى محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك فى إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التى تجمع بين شعبى وادى النيل".