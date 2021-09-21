جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العمل متعدد الأطراف، يمثل أهمية بالغة تتضاعف مع مرور الزمن، نظرا لزيادة التحديات وتنامى المخاطر، ونشوء مصاعب مستجدة على عالمنا فيظل العمل متعدد الأطراف وسيلة للنجاة من احتدام المواجهات وتصاعد الخلافات.





وأوضح الرئيس السيسى مساء اليوم الثلاثاء، فى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76، أن ما يشهده عالمنا اليوم من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظا على الإنسانية بأسرها. وبين: "هذا نداء توجهه مصر إلى أشقائها فى الإنسانية دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان، معتمدين فى تحقيق هدفنا على قوة المنطق لا على منطق القوة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه رسالة للعالم: دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.