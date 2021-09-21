عاجل.. الرئيس السيسى: مصر تدعو إلى تخفيف ديون الدول النامية 

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، أن الظروف الراهنة عكست أهمية نطاق الدعم الدولى بين الدول، وذكر أن التنمية تكون فى إطار شامل للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات، ومن هذا المنطلق طبقت مصر الإصلاح الاقتصادى حيث إنها قامت بتقليص التفاوت التنموى بين الريف والحضر.
وأوضح أن مصر نجحت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف محافظات مصر، كما أشار إلى أن مصر تعى جيدًا الخطر البيئى على كافة مناحى الحياة.
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