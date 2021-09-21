وزير الزراعة اللبنانى يوجه الشكر لمصر على دعمها الدائم للبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير المصرى الدكتور ياسر علوى بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة اللبنانية بيروت وذلك بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.

وأكد الوزير اللبنانى، حرص بلاده على تفعيل وتعزيز التعاون مع مصر فى المجال الزراعى، مشيرا إلى أهمية انعقاد اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية.

من جانبه، أكد سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى أن مصر لا تفرض أى قيود على استيراد التفاح اللبنانى ولا تقيده بكميات ولا تحدد مواسم معينة للاستيراد، مشيرا إلى التقدير المصرى للمنتجات اللبنانية.

وشدد الدكتور ياسر علوى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تحرص على دعم لبنان فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الزراعة من أهم المجالات التى تشهد تعاونا كبيرا بين البلدين.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة المصرية لعقد اجتماع اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية بالقاهرة فى أقرب وقت ممكن.