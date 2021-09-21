شكرى يبحث مع نظيره الباكستانى سبل دعم العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن فى شتى المجالات، فضلاً عن القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.





يأتى اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك. كان "شكرى"، قد شارك فى وقت سابق اليوم فى افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ومن المقرر أن يشارك شكرى فى عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع فى المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولى والإقليمى، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف فى إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة. وسيواصل "شكرى" عقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

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