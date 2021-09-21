أسامة ربيع: أنفاق قناة السويس مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وكاميرات المراقبة 

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن لدينا الآن 6 أنفاق مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا والتحكم في صفارات الإنذار والمياه التى تخرج حال وجود حريق، بجانب أن هذه الأنفاق مجهزة بكاميرات مراقبة بشكل دائم.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن كوبرى السلام ينقل المستثمر والمواطن إلى سيناء خلال دقائق وهو ما يساهم فى زيادة التنمية بشكل كبير في سيناء خلال الفترة الراهنة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن آخر الأنفاق كان نفق أحمد حمدى شمالا، وهو بمساحة 4250 مترا، وحارتين مرور، ويتم التحكم فيه بأحدث التكنولوجيات.