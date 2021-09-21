  السيسى يشيد بدور سكرتير عام الأمم المتحدة لتنفيذ ميثاق المنظمة 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يطيب له أن يتوجه بالتهنئة والشكر إلى عبد الله الشاهد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
متابعًا: أعرب عن تهنئتى لكم، ولبلدكم الصديق على توليكم رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة، راجيًا لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: اشيد بالدور البناء للسكرتير العام لأمم المتحدة عبر سعيه الدئوب للقيام بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة ومرجعا لها لما يتجاوز الـ 75 عاما لإرساء السلام.
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