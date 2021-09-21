الرئيس السيسى: العمل متعدد الأطراف وسيلة للنجاة من احتدام المواجهات 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العالم الآن يشهد زيادة التحديات وتنامى المخاطر ونشوب مصاعب مستجدة على عالمنا، مضيفا: "ويظل العمل متعدد الأطراف وسيلة للنجاة من احتدام المواجهات والخلافات".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يشهده العالم الآن من تحديات متعددة يحتم علينا أن تكون لنا وقفة ومراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظاً على الإنسانية كلها .
وتابع "هذا نداء توجه مصر إلى اشقائها في الإنسانية دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الآون معتمدين على قوة المنطق لا على منطق القوة".
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