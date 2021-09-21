الرئيس السيسي: حرصنا على توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات المواطنين 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن للتصدير للقارة الإفريقية. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الظروف الراهنة عكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولى للعالم النامى.

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