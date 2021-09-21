السيسى: استمرار جائحة كورونا قرابة عامين يثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن استمرار الجائحة العالمية لفيروس كورونا منذ قرابة العامين أثبت مجددًا، أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار جائحة كورونا العالمية منذ قرابة العامين أصبحت تأكيد على ضرورة تكاتف البشرية لمواجهة هذه الجائحة.
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