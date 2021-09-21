بركلات الجزاء الترجيحية ..طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصرى على حساب الأهلى

نجح فريق طلائع الجيش في الفوز بلقب السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش ، كلاً من : محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، ، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.

بدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ، وحاول الأهلي الضغط على مرمى محمد بسام حارس الطلائع عن طريق اختراقات طاهر والشحات وأفشة لكن دون جدوى.

وتعرض أفشة للعرقلة في الدقيقة الثامنة وسقط على الأرض لينزل الجهاز الطبي للفريق من أجل علاج أفشة.

ونشط أداء الطلائع تدريجياً لكن دون خطورة واضحة فيما واصل لأهلي اللعب بشكل هجومي لكن عدم دقة اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة السيطرة الحمراء لأهداف.

وتعرض أكثر من لاعب لإصابة بسيطة حيث أُصيب أيمن اشرف ومحمد الشناوي وعمرو السولية لكنهم واصلوا المشاركة في اللقاء ، وفي الدقائق لأخيرة من الشوط الأول تجرأ الطلائع هجومياً قبل ان يهدر محمد شريف فرصة مُحققة للتسجيل بعدما سدد كرة بعيداً عن الشباك رغم أنه كان مُنفرد بالمرمى بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الطلائع الذي ضغط بقوة مُستغلاً عدم جدية الأهلي طوال الشوط الأول ، وتصدى الشناوي لتسديدة قوية من عبد الرحمن شيكا أنقذها الشناوي وأبعدها على معلول من أمام مهاجم الطلائع لتضيع فرصة خطرة على الأهلي.

بعدها أنطلق معلول بهجمة من ناحية اليسار ومرر كرة إلى محمد شريف لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك ، وشارك ميكيسوني بدلاً من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 60.

وواصل الأهلي اللعب بعشوائية ودون حماس أو إصرار بشكل منح الطلائع الفرصة للهجوم على مرمى الشناوي، وشارك صلاح محسن بدلاً من حسين الشحات ،وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للطلائع بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين على مدار 30 دقيقة.

الشوط الإضافي الأول

بدأ الأهلي هذا الشوط بتغيير هجومي حيث شارك حسام حسن بدلاً من أيمن أشرف ، لم يتغيّر أداء الأهلي طوال هذا الشوط وواصل المستوى المترهّل والبعيد عن المستوى تماماً .

الشوط الإضافي الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بمشاركة محمد هاني بدلاً من أكرم توفيق ، وفشل الأهلي في التسجيل إلى أن انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء.