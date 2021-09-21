أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم، وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافى الاقتصادى بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات. وتابع الرئيس السيسى: مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية خاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.