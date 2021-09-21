الرئيس السيسى: مصر نجحت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف المحافظات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات وقامت بتقليص التفاوت التنموى بين الريف والحضر.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادى التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
وتابع الرئيس السيسى: اقتناعنا راسخ بأن التنمية تضم إطارًا شاملًا لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات.
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