السيسى: الإرهاب يعيق جهود الحكومات لبلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تشدد على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري في إطار مقاربة شاملة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ظاهرة الإرهاب تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح الرئيس السيسى، أن ظاهرة الإرهاب تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، ومن أهمها الحق في الحياة، موضحا أن الإرهاب يظل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي.
ودعا الرئيس السيسى إلى محاسبة الدول الراعية للإرهاب، متابعا: نحرص على تعزيز حقوق الإنسان في إطار احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
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