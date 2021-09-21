طلائع الجيش يفوز بكأس السوبر المصري أمام الأهلي ويحقق اللقب الأول تاريخياً

/651373/طلائع-الجيش-يفوز-بكأس-السوبر-المصري-أمام-الأهلي-ويحقق-اللقب-الأول-تاريخيا

فاز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح. ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة. سدد فريق طلائع الجيش الركلة الثانية عن طريق محمد علي الجويني وسددها على يسار محمد الشناوي بكل نجاح. دخل بدر بانون القادم من مقاعد البدلاء ليسدد الركلة الثانية ويفشل في تسديدها داخل الشباك. ثم جاء دور عمرو السيسي ليسجل الركلة الثالثة في شباك محمد الشناوي بطريقة جيدة للغاية، ويتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف. ودخل عمرو السولية لتسديد الركلة الثالثة للأهلي ويسددها في منتصف المرمى ليتعادل للأهلي بهدفين لكل فريق. جاء دور كريم الطيب ليسدد الركلة الرابعة لفريق طلائع الجيش ويتصدى لها محمد الشناوي بطريقة مميزة للغاية. ودخل محمد مجدي أفشة ليسدد ركلة الجزاء الرابعة للأهلي ويهدرها ويتصدى لها محمد بسام، ويستمر تقدم طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين. جاء دور حسن مجدي ليسدد الركلة الخامسة والحاسمة للجيش ويتصدى محمد الشناوي للركلة الحاسمة. وأهدر محمد شريف ركلة الجزاء الخامسة للأهلي ويفوز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ الفريق. الأهلي يفشل في فك تكتل دفاعات طلائع الجيش.. وينتهي الوقت الإضافي الأول سلبياً بكأس السوبر المصري انتهي منذ قليل الشوط الاضافي الاول بين النادي الاهلي وطلائع الجيش بنتيجة التعادل السلبي ومع بداية الشوط الإضافي الأول قام موسيماني بإجراء تبديل وتعديل علي تشكيلة النادي الأهلي بنزول المهاجم حسام حسن وخروج قلب الدفاع ايمن اشرف مع رجوع اللاعب حمدي فتحي بجوار ياسر ابراهيم في قلب الدفاع. وانتهت احداث الشوط الاضافي الاول دون تسجيل الفريقين اي اهداف لتستمر المباراة كما بدأت بنتيجة التعادل السلبي. وبدأ شوط المباراة الثاني بدون تبديلات أو تعديلات من جانب الفريقين ليستمر الوضع علي ما كان علية منذ بداية اللقاء. وفي الدقيقة 50 تمكن الحارس محمد الشناوي من إنقاذ هدف محقق بعد تسديدة قوية من مهاجم طلائع الجيش اللاعب عبدالرحمن شيكا. وشهدت الدقيقة54 أخطر هجمات المارد الأحمر عن طريق عرضية خطيرة من جانب التونسي علي معلول ولكن يضعها محمد شريف خارج المرمي. وفي الدقيقة 60 شارك الللاعب لويس ميكيسوني في اللقاء بديلا لطاهر محمد طاهر ليسجل الموزمبيقي المشاركة الرسمية الأولي لة مع النادي الأهلي . وفي أول محاولات لويس ميكيسوني يسدد كرة قوية في الدقيقة70 ولمن تعلو عارضة الحارس محمد بسام وتخرج بسلام الي خارج الملعب.

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