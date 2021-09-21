/651374/تحت-رعاية-النائبة-مرثا-محروس-اطلاق-مبادرة-صحتك-تهمنا-لعلاج-الادمان-لتوعية-الشباب

دوت الخليج

واشارت النائب مرثا محروس أن المبادرة نستهدف من خلالها الوصول لكل راغب في العلاج من الادمان مجانا وبسرية تامة فقط من خلال تواصلك مع مكتب النائبة، والذي يوجد في ٦٧ ش طومنباي بجوار مستشفى الجنزوري سراي القبة”.

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن بدورها علي إطلاق المشروعات القومية بمحافظة السويس حيث أشادت بتلك المشروعات التنموية.

دوت الخليج

وقالت أن هذه المشروعات تعكس الوجه الصادق الجاد للقادة السياسية من عمل وجهد في استكمال المشروعات القومية في السويس في وقت قياسي كأفتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط بين شرق وغرب القناة ويساهم في زيادة ربط الجزء التابع للسويس في شبه جزيرة سيناء وبالتأكيد سوف يحد من الحوادث.

مرثا محروس: مصر تحارب علي أكثر من جبهة لتطوير اقتصادها

وتابعت"محروس" أن هذا يتم وفقا لخطة مصر في التطوير الملاحي بالاضافة إلي أنه سوف يعزز من أهمية مصر علي المستوي الدولي لما تحدثه من طفرات نوعية في المجري الملاحي و أننا سوف نحصد نجاح هذه المشروعات في اقرب وقت في ظل وجود القناه كمركز صناعي لوجيستي عالمي يجعله أرض خصبة للاستثمار الهائل عليه مما هذا يكون له مردود هام علي الاقتصاد المصري وأوضحت أنه يتناسب طرديا مع الخطة التنموية الاقتصادية للدولة كما أكدت أن تلك الجهود سوف تكون ضلع هام في إنعاش منظومة التجارة العالمية.

واختتمت "عضو لجنة حقوق الإنسان" علينا الفخر بمصر فإنها تحارب علي اكثر من جبهة للتطوير من اقتصادها وتقديم بنية تحتية مشرفة استكمالا لمسيرة التنمية