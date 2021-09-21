/651375/أحمد-بلال-موسيماني-المتسبب-في-خسارة-الأهلي-لمباراة-السوبر-المصري-أمام-طلائع-الجيش

هاجم أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن موسيماني ذهب للمباراة كما طلب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" الأهلي كان مستحوذ سلبياً ولم تكن هناك إضافات كبيرة داخل المباراة، ولم يتم إستغلال الكرات الثابتة".

وأردف" عندما لعب الأهلي بـ 3 لاعبين في الخط الهجومي، أخرج الأطراف، وتحديدا حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، كان لابد أن يشارك على الأقل كهربا".

واختتم" علي معلول وأكرم توفيق لم يستطيعوا إرسال العرضيات بشكل كبير للمهاجمين، وكانت النتيجة منطقية بسبب ما حدث من مسوسيماني داخل المباراة".وواصل" طلائع الجيش كان يريد ذهاب المباراة للتعادل السلبي ولعب ركلات جزاء، والأهم لعب هذه اللحظة وعلى التوقعات".