/651376/أسامة-عرابي-بيتسو-موسيماني-مدرب-سلبي-والجيش-أستحق-الفوز-بالسوبر-المصري

هاجم أسامة عرابي، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب طريقة لعب الفريق خلال المباراة، وأن ما حدث خلال لقاء طلائع الجيش منطقيا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" أبارك لفريق طلائع الجيش لأنهم يستحقوا الفوز، والأهم لهم الفوز فقط، وهذا ما حدث". وواصل" لماذا ظهر موسيماني بهذا الأداء الباهت خلال اللقاء، ولا توجد أي أعذار لما حدث بعد إخفاق بطولة الدوري وخسارتها لصالح نادي الزمالك". واختتم" الاستحواذ كان سلبيا خلال المباراة، والتوفيق يأتي للمجتهد، وموسيماني لم يجتهد بالإضافة للاعبي الأهلي، عكس مباراة الكأس التي فاز بها الأهلي".

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