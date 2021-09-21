/651377/محمد-بسام-أهدى-كأس-السوبر-المصري-لروح-المشير-محمد-حسين-طنطاوي

أكد محمد بسام، حارس فريق طلائع الجيش، أن الفوز ببطولة لفريق خارج الأهلي والزمالك يمثل تحدي كبير للغايه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أهنئ لاعبي طلائع الجيش للفوز بالمباراة، وكان هناك هدف من أجل تحقيق اللقب".

وتابع" هذه البطولة إهداء لروح المشير محمد حسين طنطاوي، والذيك ان داعما لفرق الجيش دائما، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".

وواصل" بالنسبه للتيشرت الخاص بوالدتى كنت أريد الإحتفال به في نهائي الكأس، ولكنني كان لدي إصرار على الفوز اليوم وأهدى لها الفوز بالكأس، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم خلال الفترة القادمة".

وزاد" أتمنى أن نحصد الألقاب مرة آخرى وتواجدنا لمدة أسبوع واحد فقط قبل المباراة، ونقدم هذا الأداء فهذا إنجاز كبير للغايه".

واختتم" التصدري لركلات الجزاء توفيق من عند الله، ويأتي بالتعب والإجتهاد، والأهم هو تحقيق اللقب ولن أتواجد بجوار كأس السوبر اليوم من جديد لأن هذا اليوم مختلف للغاية".

كمين الجيش يمنع هجوم الأهلي من الوصول للشباك وينهي الشوط الأول سلبياً «صور»

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري والذي جمع بين النادي الأهلي و نادي طلائع الجيش علي أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر التعادل السلبي علي أجداث الشوط الأول من المباراة

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كانت البداية قوية من جانب النادي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد.

الأهلي وطلائع الجيش

إعتماد فريق طلائع الجيش على الهجوم كان عن طريق أحمد سمير وميدو جابر، من أجل إستغلال السرعات في الخط الأمامي، ولكن دفاع الأهلي بقيادة أيمن أشرف وياسر إبراهيم كان لهم الكلمة العليا.

بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة كانت الاستحواذ سلبيا من جانب الأهلي ولكن محمد مجدي أفشة كان يحاول على إستحياء من أجل وصول الكرة للخط الهجومي، ولكن فشلت جميع المحاولات.

طاهر محمد طاهر لم يظهر بالشكل المناسب خلال شوط المباراة الأول، ولكن علي معلول كان يتواجد بشكل كبير في الخط الهجومي، ويقوم حمدي فتحي بالتغطية العكسية وقت التواجد في الحالات الهجومية.

وشهد اللقاء سجالاً كبيراً بين الفريقين ولكن لم يستطع اي فريق من تسجيل أهداف.