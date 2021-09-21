/651378/أسامة-حسني-ينتقد-موسيماني-بسبب-عدم-خروج-محمد-شريف-وأفشة-في-مباراة-السوبر-المصري

بارك أسامة حسني نجم الأهلي السابق، لفريق طلائع الجيش بعد الفوز اليوم باللقب الأول تاريخياً".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة الأهلي" رتم المباراة كان بطيئا للغاية، ولم يقدم اللاعبون ما يستحقوة للفوز بالمباراة".

وواصل" لا أريد اللعب بعدد كبير من المهاجمين، ولا يستطيعوا تحقيق الفوز وإحراز الأهداف، واللعب كان عشوائيا".

وتابع" لم أعرف طريقة لعب موسيماني خلال المباراة، وإدارة المباراة كانت سيئة للغاية من المدرب واللاعبين، وكانت هذه النتيجة المتوقعة".

وأردف" محمد شريف كان لابد أن يغادر المباراة منذ بداية الشوط الثاني، لأن لعب الفريق هجوميا كان عشوائيا، وذهب موسيماني لطريقة اللعب الذي يحبها موسيماني".

واختتم" منذ بداية ركلات الترجيح، كنت أعرف أن المباراة سوف تذهب لركلات الجزاء الترجيحية، ولا داعي لمن يتحدث عن الإجهاد خلال المباراة، وكان هناك إرتياح من اللاعبين بأن المباراة سوف يتم حسمها في أي وقت".