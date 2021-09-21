علاء ميهوب تعليقاً على خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش: «السوبر عندنا منه كتير»

/651381/علاء-ميهوب-تعليقا-على-خسارة-الأهلي-أمام-طلائع-الجيش-السوبر-عندنا-منه-كتير

تحدث علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن موسيماني كان يلعب على الكثافة الهجومية، دون النظر للتكتيكات داخل أرض الملعب".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" من يريد الفوز بالبطولة لابد أن يكون هناك دراسة جيدة للمباراة، وموسيماني لم يكن موفقا خلال أحداث المباراة".

وتابع" طلائع الجيش لم يتواجد في المباراة ويلعب فقط من أجل الدفاع، وإذا كان هناك لعب على الهجمات المرتدة، كانوا سيحققوا الفوز خلال المباراة".

وواصل" أهنئ لاعبي طلائع الجيش على ما قدموه خلال اللقاء، لأنهم قاموا بعمل مجهود بدني كبير للغاية، وكان هناك عدم مرونة من لاعبي الأهلي من أجل الفوز باللقاء".

وأردف" كأس السوبر عندنا منه كتير، وأعتزر لجماهير الأهلي على ما حدث خلال اللقاء لأنهم يرفضوا ضياع البطولات نهائيا".

واختتم" ركلات الجزاء الترجيحية، لم يكن لها إعداد جيد خلال المباراة، وأهم ما يميز المدرب هو الاختيار الأمثل للاعبين، وأكبر خطأ هو لعب بدر بانون ركلة جزاء ترجيحية".

محمد بسام: أهدى كأس السوبر المصري لروح المشير محمد حسين طنطاوي

أكد محمد بسام، حارس فريق طلائع الجيش، أن الفوز ببطولة لفريق خارج الأهلي والزمالك يمثل تحدي كبير للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أهنئ لاعبي طلائع الجيش للفوز بالمباراة، وكان هناك هدف من أجل تحقيق اللقب".

وتابع" هذه البطولة إهداء لروح المشير محمد حسين طنطاوي، والذيك ان داعما لفرق الجيش دائما، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".

الأهلي وطلائع الجيش

وواصل" بالنسبه للتيشرت الخاص بوالدتى كنت أريد الإحتفال به في نهائي الكأس، ولكنني كان لدي إصرار على الفوز اليوم وأهدى لها الفوز بالكأس، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم خلال الفترة القادمة".

وزاد" أتمنى أن نحصد الألقاب مرة آخرى وتواجدنا لمدة أسبوع واحد فقط قبل المباراة، ونقدم هذا الأداء فهذا إنجاز كبير للغايه".

واختتم" التصدري لركلات الجزاء توفيق من عند الله، ويأتي بالتعب والإجتهاد، والأهم هو تحقيق اللقب ولن أتواجد بجوار كأس السوبر اليوم من جديد لأن هذا اليوم مختلف للغاية".