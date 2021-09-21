متخصص علاقات دولية: كلمة الرئيس بالأمم المتحددة تساهم فى نشر قيم السلام

جدة - نرمين السيد - قال أيمن سمير، المتخصص فى العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على احترام القيم والمبادئ التى أرستها الأمم المتحدة الممثلة فى نشر قيم الاستقرار والسلام، وتعزيز فرص الحوار والنقاش بين الدول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن الكلمة أظهرت الدور القيادى للدولة المصرية باعتبارها القائدة والمسؤولة عن طرح مبادرات وحلول لمشاكلها الداخلية واحتياجات القارة الإفريقية التى تنتمى إليها. وأكد سمير أن الكلمة اتفقت مع جهود الأمم المتحدة، أبرزها التركيز على الجانب التنموى فى القارة الإفريقية التى وجدت مساحة كبيرة فى كلمة الرئيس السيسى، وتؤكد على ضرورة دعم أهداف التنمية فى القارة السمراء. وأضاف أن الكلمة كشفت أن مصر هى الدولة الوحيدة التى قدمت مراقبة متكاملة لمكافحة الإرهاب من خلال تصحيح الأفكار الخاطئة، ومعاقبة الدول التى تمول الجماعات الإرهابية، وأظهرت بأن مصر تقدم نفسها من أكثر الدول المتعاونة فى مكافحة الإرهاب.

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