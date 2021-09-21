عاجل.. السيسى: يجب تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف شعوب العالم

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.
وأشار الرئيس إلى أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية.
كما نوه بأن إفريقيا القارة الأكثر تضررا من تداعيات كورونا مبينا: "نؤكد على أهمية توفير اللقاحات لكافة شعوب العالم".
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