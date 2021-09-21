أسامة ربيع عن نفق الشهيد أحمد حمدى 2: سيناء أصبحت فى قلب الوطن

جدة - نرمين السيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طليعتها نفق الشهيد احمد حمدى 2.





أكد ربيع فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن نفق الشهيد أحمد حمدى 2 هو النفق الخامس الذى يفتتح فى عهد الرئيس السيسى بعد نفقين فى الإسماعيلية و2 أخرين فى بورسعيد وكل نفق يكون فى اتجاه شرقا إلى الغرب أو العكس، موضحا أن الفارق بين نفق الشهيد أحمد حمدى 1 و2 أن الأول يأخذ فى الاتجاه من الغرب للشرق بينما الجديد يتجه من الشرق إلى الغرب.

وكشف أهمية افتتاح النفق الجديد والتى تكمن فى كونه يمثل اكتمال منظومة الأنفاق الستة بداية من أربعة أنفاق فى الإسماعلية وبورسعيد يضاف إليهما نفق الشهيد أحمد حمدى 1 القديم ثم أحمد حمدى 2 اليوم وهى منظومة مكتملة بإجمالى 20 نقطة عبور من الشرق إلى الغرب والعكس.

أوضح ربيع أنه بافتتاح سادس أنفاق المنظومة اليوم تكون قد اكتملت تلك المنظومة وأصبحت سيناء فعليا فى قلب الوطن حيث أصبحت مدد العبور من الشرق إلى الغرب وفى كل مكان لا تتجاوز 7 دقائق وهو بمثابة تشجيع للمستثمر لضخ استثماراته بسهولة ويسر نظرا لسهولة نقل البضائع والمعدات.

ولفت إلى أن معدلات عبور المركبات عبر سلسلة الأنفاق وصلت إلى 4 أضعاف معدلات عبور باقى المحاور، ما يؤكد أن الأنفاق تظل هى الخيار الأول للمواطن والمستثمر فى رحلة العبور بين ضفتى القناة.

تابع أن هذه المنظومة من الأنفاق العملاقة تقوم بدور فاعل فى زيادة معدلات الصادرات من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء فى بورسعيد أو السويس، مضيفا أن الهيئة تقوم بإدارة وصيانة وتشغيل منظومة محاور العبور بأكملها على مدار الساعة من خلال أحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية مع الاستعانة بأحدث وسائل الفحص المستخدمة فى فحص المركبات والأفراد بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.