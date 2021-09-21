السيسى: مصر تتطلع لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تعي جيدًا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي على كافة مناحي الحياة، وعلى مستقبل الأجيال القادمة بل وعلى وجودها خاصة تغير المناخ.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022.