نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعرف على ماوصلت الية أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نطير معا عبر موقعنا موقع ثقفني عن أهم الأحداث والأخبار التي تدور داخل المملكة العربية السعودية وأهم ما يشغل المواطنين السعوديين والمقيمين بها وذلك من ناحية مواردها الاقتصادية وايضا مايشغل الاسواق الاقتصادية فيما يخص أسعار الذهب عالميا وفي المملكة العربية السعودية وكذلك سعر الريال السعودي وذلك أمام الجنيه المصري .

تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

وقد بلغ من جانبة جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية ، 212.68 ريال سعودي أي ما يعادل 56.71 دولار ؛ وأما عن جرام الذهب عيار 21 وهذا هو الأكثر تداولا بالأسواق داخل المملكة العربية السعودية)، فقد بلغ نحو 186.09 ريال أي ما يعادل 49.62 دولار .ومن جانب آخر فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.51 ريال أي ما يعادل 42.54 دولار .

وللتوضيح فإنه وعن أسعار الذهب الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.06 ريال أي ما يعادل 33.08 دولار .

تعرف على سعر الجنيه الذهب والأوقية في السعودية

وقد تم تسجيل سعر الأوقية وهي (الأونصة) نحو 6618.75 ريال أي ما يعادل 1765 دولارا . ومن جانب آخر فقد سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1488.74 ريال أي ما يعادل 397 دولارا.

لنتعرف سويا عن أسعار الذهب عالميا

فقد انتعشت أسعار الذهب وذلك في ختام تعاملات الأسبوع بعدما أن قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر وذلك من خلال الجلسة السابقة ، لكن ماقد تسبب في انتعاشته هو قوة الدولار فقد وضعت المعدن النفيس على خطى منخفض أسبوعي في ذات الوقت ينتظر المستثمرون الاجتماع القادم للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وذلك في الأسبوع المقبل.

وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما قد زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأوقية ( الأونصة ). ومن جانب اخر فقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته خلال هذا الأسبوع.

تعرف على سعر الريال السعودي في مصر 20 سبتمبر 2021

ومن جانبه فقد استقر سعر الريال السعودي وذلك أمام الجنيه المصري، في يوم الإثنين 20 سبتمبر/أيلول لعام 2021، وذلك في البنك المركزي وكذلك شركات الصرافة و أيضا البنوك التجارية.

فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي وذلك لدى البنك المركزي المصري بحوالي 4.17 جنيه للشراء أما بالنسبة البيع فقد سجل و4.20 جنيه .أما بالنسبة لأكبر بنك حكومي في مصر وهو البنك الأهلي المصري فقد استقر سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، وأما للبيع فقد استقر على نحو 4.19 جنيه للبيع.وقد تكرر نفس السعر في بنك مصر ويعد بنك مصر ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية .أما في البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك خاص في جمهورية مصر العربية فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، واستقر للبيع نحو 4.20 جنيه .