/651383/محمد-عمر-بيتسو-موسيماني-مدرب-مهزوز-وما-حدث-خلال-لقاء-السوبر-غير-مفهوم

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” موسيماني مدرب مهزوز، وهذا ما ظهر عليه خلال اللقاء، وأي مدرب يمتلك هذا الكم الكبير من اللاعبين ولا يحقق الفوز فإنه يكون له النصيب الأكبر في تحمل الهزيمة”.

وتابع” عبد الحميد بسيوني أستحق اللقب للمرة الأولى في عالم التدريب كمدير فني، وأيضا لفريق طلائع الجيش، وهذا الإنجاز هام للغاية سيتم البناء عليه للمستقبل”.

وواصل” محمد بسام كان له الكلمة العليا في لقاء السوبر وتمكن من التصدى لـ 3 ركلات جزاء هامة وفاصلة خلال اللقاء وأيضا بجانب خط دفاع الفريق”.

وزاد” أهنئ طلائع الجيش ودفاع الفريق الذي كان متواجد العام الماضي، وأن ما يحدث حاليا يمثل طفرة كبيرة للفريق، والأهم المنافسة لأ، لديهم فريق كبير للغاية”.

واختتم” طريقة لعب موسيماني خلال المباراة لم تكن متوقعة وغير مفهومة، ولا يصح هذا الأمر أن يكون هذا شكل وأداء النادي الأهلي”.

علاء ميهوب تعليقاً على خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش: «السوبر عندنا منه كتير»

تحدث علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن موسيماني كان يلعب على الكثافة الهجومية، دون النظر للتكتيكات داخل أرض الملعب".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" من يريد الفوز بالبطولة لابد أن يكون هناك دراسة جيدة للمباراة، وموسيماني لم يكن موفقا خلال أحداث المباراة".

وتابع" طلائع الجيش لم يتواجد في المباراة ويلعب فقط من أجل الدفاع، وإذا كان هناك لعب على الهجمات المرتدة، كانوا سيحققوا الفوز خلال المباراة".

الأهلي وطلائع الجيش

وواصل" أهنئ لاعبي طلائع الجيش على ما قدموه خلال اللقاء، لأنهم قاموا بعمل مجهود بدني كبير للغاية، وكان هناك عدم مرونة من لاعبي الأهلي من أجل الفوز باللقاء".

وأردف" كأس السوبر عندنا منه كتير، وأعتزر لجماهير الأهلي على ما حدث خلال اللقاء لأنهم يرفضوا ضياع البطولات نهائيا".

واختتم" ركلات الجزاء الترجيحية، لم يكن لها إعداد جيد خلال المباراة، وأهم ما يميز المدرب هو الاختيار الأمثل للاعبين، وأكبر خطأ هو لعب بدر بانون ركلة جزاء ترجيحية".