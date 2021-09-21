/651385/عبد-الحميد-بسيوني-بطولة-السوبر-إهداء-لروح-المشير-حسين-طنطاوي-وهزمنا-بطل-أفريقيا-العنيد

نعى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" المشير طنطاوي كان نموذجا للنجاح، وكان يدعمنا بشكل مستمر، وعلى المستوى الشخصي".

وتابع" بدأنا مباراة الأهلي اليوم ونحن لدينا عدد كبير من اللاعبين غير متواجدين، ولم يكن لدينا مهاجم في الفريق إلا كريم الطيب الذي قمنا بالتعاقد معه خلال أيام".

وواصل" بدأنا معسكر السوبر قبل المباراة بأسبوع، وهناك لاعبون كانوا متواجدين خارج مصر، وقائمة الفريق لم تكن مكتملة، واللعب أمام الأهلي بطل أفريقيا صعب للغاية".

وزاد" نادي طلائع الجيش يحترم التعليمات برغم من التضرر في بعض الأحيان، ولكن نحترم الجميع، والفوز على النادي الأهلي يمثل نجاحا كبيرا للغاية، وكان هناك تقدير كامل للأهلي وعلى إمكانيات لاعبي الفريق خلال المباراة".

واختتم" هذه أول مباراة يفوز بها طلائع الجيش أمام الأهلي، وأيضا أول بطولة للفريق في التاريخ".

محمد عمر: بيتسو موسيماني «مدرب مهزوز» وما حدث خلال لقاء السوبر غير مفهوم

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” موسيماني مدرب مهزوز، وهذا ما ظهر عليه خلال اللقاء، وأي مدرب يمتلك هذا الكم الكبير من اللاعبين ولا يحقق الفوز فإنه يكون له النصيب الأكبر في تحمل الهزيمة”.

وتابع” عبد الحميد بسيوني أستحق اللقب للمرة الأولى في عالم التدريب كمدير فني، وأيضا لفريق طلائع الجيش، وهذا الإنجاز هام للغاية سيتم البناء عليه للمستقبل”.

وواصل” محمد بسام كان له الكلمة العليا في لقاء السوبر وتمكن من التصدى لـ 3 ركلات جزاء هامة وفاصلة خلال اللقاء وأيضا بجانب خط دفاع الفريق”.

الأهلي وطلائع الجيش

وزاد” أهنئ طلائع الجيش ودفاع الفريق الذي كان متواجد العام الماضي، وأن ما يحدث حاليا يمثل طفرة كبيرة للفريق، والأهم المنافسة لأ، لديهم فريق كبير للغاية”.

واختتم” طريقة لعب موسيماني خلال المباراة لم تكن متوقعة وغير مفهومة، ولا يصح هذا الأمر أن يكون هذا شكل وأداء النادي الأهلي”.