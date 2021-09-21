عبد الحميد بسيوني: كان لدينا غيابات أمام الأهلي كثيرة ومؤثرة للغاية.. والروح هي سر الفوز بالكأس

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أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه يشكر لاعبي الفريق بعد الأداء القوي أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" قدمنا مباراة كبيرة ولم يأتي الفوز بعشوائية، وكان هناك تنظيم خلال المباراة، وعندما لعب الأهلي بكثافة هجومية، قمنا بزيادة خط الدفاع لخماسي حديدي".

وتابع" أحمد سمير وميدو جابر قدموا مباراة كبيرة، ولاعبي الفريق لم يكونوا في كامل جاهزيتهم الكاملة، ولكن أشكرهم على ما فعلوه خلال المباراة واللعب على ركلات الجزاء كنا نريده".

وزاد" محمد بسام تعرض لبعض الفرص القليلة فقط من هجوم الأهلي الكبير، وكانت هذه البطولة تاريخية، ولدى الفريق لاعبين لا أعرف هل سيتواجدوا خلال الفترة القادمة أم لا".

وواصل" البطولة غالية للغاية، وتأتي البطولات بالتعب ، وعمر جابر تواجد معنا موقفة معقد، ولكن لم يتم قيدة حتى الآن مع الفريق، وقام بالتدريب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة".

واختتم" لا توجد هناك أي أزمة في القيد لصالح عمر جابر، وأحمد سمير متواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك إضافات للفريق في الفترة المقبلة".

عبد الحميد بسيوني: بطولة السوبر إهداء لروح المشير حسين طنطاوي.. وهزمنا بطل أفريقيا العنيد

نعى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" المشير طنطاوي كان نموذجا للنجاح، وكان يدعمنا بشكل مستمر، وعلى المستوى الشخصي".

وتابع" بدأنا مباراة الأهلي اليوم ونحن لدينا عدد كبير من اللاعبين غير متواجدين، ولم يكن لدينا مهاجم في الفريق إلا كريم الطيب الذي قمنا بالتعاقد معه خلال أيام".

وواصل" بدأنا معسكر السوبر قبل المباراة بأسبوع، وهناك لاعبون كانوا متواجدين خارج مصر، وقائمة الفريق لم تكن مكتملة، واللعب أمام الأهلي بطل أفريقيا صعب للغاية".

الأهلي وطلائع الجيش

وزاد" نادي طلائع الجيش يحترم التعليمات برغم من التضرر في بعض الأحيان، ولكن نحترم الجميع، والفوز على النادي الأهلي يمثل نجاحا كبيرا للغاية، وكان هناك تقدير كامل للأهلي وعلى إمكانيات لاعبي الفريق خلال المباراة".

واختتم" هذه أول مباراة يفوز بها طلائع الجيش أمام الأهلي، وأيضا أول بطولة للفريق في التاريخ".