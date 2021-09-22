عضو المركز المصرى للفكر عن كلمة الرئيس بالأمم المتحدة: تحمل هموم المنطقة

أضافت نهى بكر خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة، والرئيس السيسى يعى جيدًا أن استقرار الدولة يأتى من قوة اقتصادها.
وأكدت أن إلقاء الرئيس لكلمة مصر يٌؤكد على احترام الشرعية الدولية والأمم المتحدة، كما أن الكلمة تتصف بسمات التعاون الدولى فى قضايا "المناخ، والقضاء على الإرهاب، ومحاسبة الدول التى ترعاه".
وأشارت إلى أن الكلمة تؤكد على أهمية التعاون الإقليمى بين الدول فضلًا عن رغبة مصر فى إيجاد حلول سليمة وجذرية لسد النهضة.
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