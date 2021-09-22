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عضو المركز المصرى للفكر عن كلمة الرئيس بالأمم المتحدة: تحمل هموم المنطقة

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محمد الحنبوصى 2021-09-21 22:49 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى للفكر والدرسات، إن كلمة الرئيس السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "حكيمة" وتحمل هموم المنطقة بأسرها.

أضافت نهى بكر خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن مصر تسعى لتحقيق التنمية الشاملة، والرئيس السيسى يعى جيدًا أن استقرار الدولة يأتى من قوة اقتصادها.  

وأكدت أن إلقاء الرئيس لكلمة مصر يٌؤكد على احترام الشرعية الدولية والأمم المتحدة، كما أن الكلمة تتصف بسمات التعاون الدولى فى قضايا "المناخ، والقضاء على الإرهاب، ومحاسبة الدول التى ترعاه". 

وأشارت إلى أن الكلمة تؤكد على أهمية التعاون الإقليمى بين الدول فضلًا عن رغبة مصر فى إيجاد حلول سليمة وجذرية لسد النهضة.  

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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