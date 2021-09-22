قالت الحديدى: إن مصر فقدت اليوم واحدا من رجالها ورجال القوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأكثر من 21 سنة، هذا الرجل كان صخرة عتيدة وتولى قيادة البلاد فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بمصر فى تاريخها الحديث إبان تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حتى انتخابات 2012 الرئاسية والتى أفرزت وصول الإخوان ومحمد مرسى لسدة الحكم لمدة عام واحد".
تابعت الإعلامية: "هذا الرجل أحد أبطال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر وقائدا للكتيبة 16 مشاه، والرئيس عبدالفتاح السيسى نعاه بكلمات كثيرة خاصة فى جولته التفقدية خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، ورغم وصول نبأ الوفاة فى بداية الافتتاحات لكن الرئيس قال إن الراحل كان يحب العمل ولنستمر فى العمل، لكنه كان فى مقدمة مشيعيه فى جنازته العسكرية المهيبة التى خرجت من المسجد الذى يحمل اسمه".
شاهد من
واصلت: "الرئيس السيسى لم يكتف بحضور الجنازة العسكرية فقط بل شارك أيضا فى تشيعيه إلى مثواه الأخير مع عائلته، وهذا يعنى قوة العلاقة بين الرئيس والمشير الراحل، حيث وصفه الرئيس بأنه الأب والمعلم له".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس الحديدى تنعى المشير طنطاوى: كان صخرة عتيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.