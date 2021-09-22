لميس الحديدى تنعى المشير طنطاوى: كان صخرة عتيدة

جدة - نرمين السيد - نعت الإعلامية لميس الحديدى، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، فى مستهل حلقتها من برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء.





قالت الحديدى: إن مصر فقدت اليوم واحدا من رجالها ورجال القوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأكثر من 21 سنة، هذا الرجل كان صخرة عتيدة وتولى قيادة البلاد فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بمصر فى تاريخها الحديث إبان تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حتى انتخابات 2012 الرئاسية والتى أفرزت وصول الإخوان ومحمد مرسى لسدة الحكم لمدة عام واحد".

تابعت الإعلامية: "هذا الرجل أحد أبطال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر وقائدا للكتيبة 16 مشاه، والرئيس عبدالفتاح السيسى نعاه بكلمات كثيرة خاصة فى جولته التفقدية خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، ورغم وصول نبأ الوفاة فى بداية الافتتاحات لكن الرئيس قال إن الراحل كان يحب العمل ولنستمر فى العمل، لكنه كان فى مقدمة مشيعيه فى جنازته العسكرية المهيبة التى خرجت من المسجد الذى يحمل اسمه".

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واصلت: "الرئيس السيسى لم يكتف بحضور الجنازة العسكرية فقط بل شارك أيضا فى تشيعيه إلى مثواه الأخير مع عائلته، وهذا يعنى قوة العلاقة بين الرئيس والمشير الراحل، حيث وصفه الرئيس بأنه الأب والمعلم له".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.