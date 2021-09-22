إنفوجراف- السيسى يتحدث للعالم .. دعونا نتكاتف

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76، حيث ركز فى كلمته على العديد من القضايا أبرزها أزمة سد النهضة، ومياه النيل، والقضية الفلسطينية، والتعاون الدولى فى جائحة كورونا.





وفيما يلى أبرز نقاط كلمة الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة: وأكد الرئيس السيسى، أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر، مبينا أن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وشدد السيسى على أن مصر لا تزال تتمسك بالتوصل – فى أسرع وقت ممكن - لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى حفاظا على وجود "150" مليون مواطن مصرى وسودانى، وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبى البلدين مستندين فى ذلك، ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق، ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة فى أحواض الأنهار الدولية. وأوضح الرئيس السيسى أن ما يشهده عالمنا اليوم من تحديات متتالية يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظا على الإنسانية بأسرها. واختتم الرئيس كلمته بالقول: "هذا نداء توجهه مصر إلى أشقائها فى الإنسانية دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان، معتمدين فى تحقيق هدفنا على قوة المنطق لا على منطق القوة".

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