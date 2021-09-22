جدة - نرمين السيد - وقال زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، إن المشير طنطاوى شارك فى 4 حروب، منهم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وفى الأخيرة كان يرأس اللواء 16 مشاة والذى قدم إنجازًا كبيرًا فى المعركة مع العدو الإسرائيلى والمعروفة باسم "المزرعة الصينية".
وأكد أن المشير طنطاوى كان فى أكثر المناطق التى تشهد محاولات عبور من الجيش الإسرائيلى، ولكنه كان دائمًا رابط الجأش، ونجح بكل اقتدار فى منع العدو من أى اختراق من ناحية الغرب، مشددًا على أن المعركة كانت قوية خصوصًا وأن العدو كان يدعمه مدفعية بعيدة المدى وحاولوا المرور بشتى الطرق.
وشدد زكى على أن المشير الراحل كان يأخذ القرارات السليمة بمنتهى الهدوء وفى أوقات يفرق بها الثانية الواحدة، حيث كان يأخذ القرار فى ثوانى وليس دقائق لأنها حرب، متابعًا أن طنطاوى كان أخًا أكبر للواء 16 مشاة وكان يحضر اجتماعات سنوية لهم ويشاركهم فى المناسبات الاجتماعية.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحد أبطال حرب أكتوبر يوضح الدور البطولى للمشير طنطاوى فى معركة المزرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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