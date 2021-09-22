أحد أبطال حرب أكتوبر يوضح الدور البطولى للمشير طنطاوى فى معركة المزرعة

جدة - نرمين السيد - وقال زكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، إن المشير طنطاوى شارك فى 4 حروب، منهم حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وفى الأخيرة كان يرأس اللواء 16 مشاة والذى قدم إنجازًا كبيرًا فى المعركة مع العدو الإسرائيلى والمعروفة باسم "المزرعة الصينية".

وأكد أن المشير طنطاوى كان فى أكثر المناطق التى تشهد محاولات عبور من الجيش الإسرائيلى، ولكنه كان دائمًا رابط الجأش، ونجح بكل اقتدار فى منع العدو من أى اختراق من ناحية الغرب، مشددًا على أن المعركة كانت قوية خصوصًا وأن العدو كان يدعمه مدفعية بعيدة المدى وحاولوا المرور بشتى الطرق.

وشدد زكى على أن المشير الراحل كان يأخذ القرارات السليمة بمنتهى الهدوء وفى أوقات يفرق بها الثانية الواحدة، حيث كان يأخذ القرار فى ثوانى وليس دقائق لأنها حرب، متابعًا أن طنطاوى كان أخًا أكبر للواء 16 مشاة وكان يحضر اجتماعات سنوية لهم ويشاركهم فى المناسبات الاجتماعية.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل.