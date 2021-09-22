شكرى يلتقى نظيره الأوكرانى بنيويورك

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، بوزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون قدما، وذلك استمرارا للقاءاته فى نيويورك.





وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن الوزير شكرى سيعقد خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلا عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات الوزير شكرى عرض الإنجازات المحققة على الصعيد الوطنى فى مختلف مناحى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكيفية البناء عليها، من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة.