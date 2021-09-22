الرعاية الصحية تضىء منشآتها باللون القرمزى إحياء لليوم العالمى لـ ألزهايمر

جدة - نرمين السيد - أضاءت الهيئة العامة للرعاية الصحية، منشآتها الصحية فى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية باللون القرمزى، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لمرض ألزهايمر، والذى يتم إحيائه عالميا يوم 21 سبتمبر من كل عام.





وقال بيان الهيئة، إن المنشآت التى تمت إدارتها بالمحافظات شملت مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ومبنى فرع هيئة الرعاية بالأقصر، ومجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، ومستشفى السلام ببورسعيد باعتبارها، مستشفى مميزة فى تقديم خدمة المخ والأعصاب بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، أنه من اليوم ولمدة أسبوع، تطلق هيئة الرعاية الصحية حملتها التوعوية "مش هتنسانا"، للتوعية بمرض "ألزهايمر" وأعراضه وأساليب الوقاية منه، من خلال منشورات وفيديوهات توعوية بمشاركة أساتذة من كبار الأطباء فى هذا التخصص، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب لإجراء الفحص الطبى الشامل لكبار السن، كمشاركة من الهيئة فى إحياء اليوم العالمى لمرض ألزهايمر.

وأشار البيان، إلى أن الاكتشاف والتدخل العلاجى المبكر لمرض "ألزهايمر" يؤدى إلى إبطاء تطور المرض، وإعطاء المريض فرصة فى الحصول على جودة أفضل للحياة، وخاصة أن ألزهايمر يصيب الفئة الأكثر احتياجا من الجميع للحصول على الاهتمام والرعاية المناسبة وهم المسنين، لافتا إلى إحياء الهيئة يوم 21 سبتمبر بإنارة منشآتها، يأتى تواكبا مع إحياء اليوم العالمى لمرض ألزهايمر.

يشار أن المرض يسمى "ألزهايمر" وليس كما يطلق عليه العامة "زهايمر" نسبة إلى العالم الألمانى ألويس "ألزهايمر"، والذى يعد أول من وصف هذا المرض، كما أوضحت الإحصائيات أنه يتضاعف عدد المصابين بهذا المرض كل 5 سنوات بعد سن 65 عاما، ويتم إحياء اليوم العالمى بألزهايمر عالميا بهدف التوعية بالمراحل الأولى لمرض "ألزهايمر" والاكتشاف المبكر للمرض، الذى من شأنه تدارك التدهور السريع فى حالات الإصابة به.