/651384/الزمالك-يهنئ-طلائع-الجيش-بعد-الفوز-بكأس-السوبر-المصري

تقدمت إدارة نادي الزمالك بالتهنئة لنادي طلائع الجيش، بالفوز ببطولة كأٍ السوبر المصري على حساب الأهلي، والتي أقيمت اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل وتمكن طلائع الجيش أن يحقق الفوز بنتيجة 3/2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد إنتهاء الأشواط الأصلية والإضافة بالتعادل السلبي بين الفريقيين. وتقدمت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب التهنئة لفريق طلائع الجيش، والكابتن عبد الحميد بسيوني، بمناسبة فوز الفريق ببطولة السوبر المصري. وأعربت اللجنة المكلفة بنادي الزمالك عن أمنياتهم بالتوفيق لفريق طلائع الجيش والجهاز الفني.

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